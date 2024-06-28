На ЕКАД столкнулись импортные легковушка и грузовик

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 4 июля, в полдень на Екатеринбургской кольцевой автодороге произошло столкновение грузовой и легковой машин иностранного производства. Для людей, сидевших в легковушке, без травм не обошлось.Столкновение двух машин из разных весовых категорий произошло на пятом километре ЕКАД. Часы в этот момент показывали почти полдень. Участниками ДТП стали грузовой автомобиль марки «DAYUN» и «Renault Logan». От удара о грузовую махину, легковушка отлетела в отбойник. Как сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга, а аварии пострадали два человека, находившиеся в «Рено» водитель и его пассажир. О характере полученных ими травм не сообщается.После беседы с водителями столкнувшихся машин сотрудники ГИБДД вынуждены были обратиться за помощью к гражданам, ставшим свидетелями данного ДТП. Их просят обращаться по телефону +7 932 607-72-35 или (02), а также по адресу: Екатеринбург улица Степана Разина, 20. Дело в том, что показания водителей не сходятся и дополнительная информация поможет установить виновника ДТП.