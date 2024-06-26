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Ещё на двух улицах в Екатеринбурге запретят остановку
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ещё на двух улицах хотят установить дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку.
Новые знаки, запрещающие парковку, должны будут появиться на всём протяжении улицы Чекистов и на улице Черкасская, напротив АЗС «Газпромнефть». В пресс-службе городской администрации сообщают, что это связано со строительством жилого дома в этом месте.
Ранее запрещающие остановку и стоянку знаки устанавливали на улицах Челюскинцев, Степана Разина, Ясная и Мичурина.
Новые знаки, запрещающие парковку, должны будут появиться на всём протяжении улицы Чекистов и на улице Черкасская, напротив АЗС «Газпромнефть». В пресс-службе городской администрации сообщают, что это связано со строительством жилого дома в этом месте.
Ранее запрещающие остановку и стоянку знаки устанавливали на улицах Челюскинцев, Степана Разина, Ясная и Мичурина.
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