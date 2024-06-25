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Четыре года колонии получил водитель Ford Transit из-за гибели двух человек в ДТП в Екатеринбурге

15.47 Четверг, 4 июля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Екатеринбурге вынесли приговор водителю Ford Transit, который 2 сентября 2023 года на улице Юлиуса Фучика сбил мотоцикл Honda, на котором ехали двое молодых людей.

По версии следствия, водитель Ford при выезде со двора был обязан уступить дорогу мотоциклу Honda, но не сделала это. В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла, оба 1999 года рождения, с множественными травмами через некоторое время скончались в больнице.

«Мужчина признан виновным в совершении преступления по части 5 статьи 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев»,

– сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.


Также суд удовлетворил требования потерпевшей стороны о взыскании моральной компенсации на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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