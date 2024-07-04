Возрастное ограничение 18+
Вызывать пожар в Берёзовском могли искры от металлической бочки
Иллюстрация: Юлия Медведева
В управлении МЧС по Свердловской области назвали предварительную версию пожара в промышленной зоне Берёзовского. Предполагается, что вызывать пожар могли искры от металлической бочки.
Там также отметили, что это лишь одна из версий пожара. В настоящее время пожарно-техническая экспертиза продолжается. Параллельно проводится осмотр места происшествия и опрос очевидцев.
Ранее мэр Берёзовского предположил, что пожар мог произойти из-за того, что опрокинулась бочка с горюче-смазочным материалом.
Напомним, что санитарные врачи рекомендовали не выходить на улицу без необходимости и не открывать окна, тем кто живёт рядом с промзоной, где случилось возгорание.
«Пожарные дознаватели, в ходе работ по установлению причин возгорания озвучили предварительную версию – тепловое проявление фрикционных искр при перемещении металлической ёмкости с легко воспламеняющейся жидкостью»,
– рассказали МЧС.
Там также отметили, что это лишь одна из версий пожара. В настоящее время пожарно-техническая экспертиза продолжается. Параллельно проводится осмотр места происшествия и опрос очевидцев.
Ранее мэр Берёзовского предположил, что пожар мог произойти из-за того, что опрокинулась бочка с горюче-смазочным материалом.
Напомним, что санитарные врачи рекомендовали не выходить на улицу без необходимости и не открывать окна, тем кто живёт рядом с промзоной, где случилось возгорание.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В промзоне Берёзовского загорелся склад с химикатами
03 июля 2024
03 июля 2024