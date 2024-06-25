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Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН из-за участившихся побегов заключенных

13.47 Четверг, 4 июля 2024
Фото: Вечерние ведомости
В Генпрокуратуре РФ заявили, что в России выросло число побегов осужденных из колоний-поселений.

Ведомство провело проверку, в результате которой число побегов, как утверждается, сократилось в три раза. При этом точные цифры в ГП не называют.

Директору ФСИН было внесено представление.

«В связи с ростом числа побегов, совершенных осужденными в колониях-поселениях, проведена проверка <...> Вскрыты нарушения федерального законодательства в сфере обеспечения надзора за отбывающими наказания лицами и профилактики их противоправного поведения <...> директору ФСИН России внесено представление», - сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.

В ведомстве добавили, что «о состоянии законности проинформирован министр юстиции».

После проверки ФСИН приняла некие «конкретные меры организационного и практического характера». «В результате по итогам пяти месяцев текущего года удалось снизить число побегов из колоний-поселений более чем в три раза», - утверждают в Генпрокуратуре.

ФСИН возглавляет генерал внутренней службы Российской Федерации Аркадий Гостев. Он был назначен на этот пост в 2021 году указом президента РФ.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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