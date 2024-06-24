Возрастное ограничение 18+
Давка на религиозном мероприятии в Индии унесла жизни более 100 человек
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Индии на религиозном мероприятии во вторник, 2 июля, в деревне Великих Моголов Гархи, Уттар-Прадеш, произошла трагедия, в результате которой погибли по меньшей мере 116 человек.
Мероприятие было организованно «самозваным духовным лидером» Бхоле Бабой, сообщают СМИ. На молитвенное собрание в деревню Гархи приехало около четверти миллиона человек, несмотря на ожидание лишь в 80 000 посетителей.
Ограниченное количество полицейских — всего 40 человек — оказалось недостаточным для обеспечения безопасности столь большого скопления людей.
Давка и паника начались, когда множество людей попытались приблизиться к сцене, чтобы прикоснуться к ногам Бхоле Бабы. Люди падали друг на друга, некоторые из них провалились в открытую канализацию рядом с местом проведения мероприятия.
Власти штата сообщили журналистам CNN, что среди погибших 108 женщин и семеро детей.
На данный момент идентифицировано 72 тела, десятки раненых находятся в больницах. Местные власти обвинили организаторов в халатности и попытке скрыть масштабы трагедии. Начато расследование, полиция разыскивает духовного лидера.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил свои соболезнования и заявил, что правительство проводит спасательные работы и координирует свои действия с властями штата для оказания помощи пострадавшим.
По его словам, пострадавшим будет оказана всяческая поддержка, а виновные понесут наказание, сообщает CNN.
Мероприятие было организованно «самозваным духовным лидером» Бхоле Бабой, сообщают СМИ. На молитвенное собрание в деревню Гархи приехало около четверти миллиона человек, несмотря на ожидание лишь в 80 000 посетителей.
Ограниченное количество полицейских — всего 40 человек — оказалось недостаточным для обеспечения безопасности столь большого скопления людей.
Давка и паника начались, когда множество людей попытались приблизиться к сцене, чтобы прикоснуться к ногам Бхоле Бабы. Люди падали друг на друга, некоторые из них провалились в открытую канализацию рядом с местом проведения мероприятия.
Власти штата сообщили журналистам CNN, что среди погибших 108 женщин и семеро детей.
На данный момент идентифицировано 72 тела, десятки раненых находятся в больницах. Местные власти обвинили организаторов в халатности и попытке скрыть масштабы трагедии. Начато расследование, полиция разыскивает духовного лидера.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил свои соболезнования и заявил, что правительство проводит спасательные работы и координирует свои действия с властями штата для оказания помощи пострадавшим.
По его словам, пострадавшим будет оказана всяческая поддержка, а виновные понесут наказание, сообщает CNN.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию