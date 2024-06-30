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Набиуллина: ЦБ рассмотрит повышение ключевой ставки в июле
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Банк России в июле будет обсуждать повышение ключевой ставки.
Информацию об этом подтвердила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«В июле мы будем уточнять свой прогноз, проинфляционные риски не только возросли, но и реализовались. Но и, конечно, в июле на повестке будет обсуждение повышения ставки. Я думаю, что основным предметом обсуждения будет шаг [повышения ставки]», - сказала Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России (цитата по ТАСС).
По ее словам, последние данные показывают значительное отклонение от базового сценария.
Напомним, в июне ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
Ранее зампред Банка России заявил, что в июле регулятор будет обсуждать целесообразность повышения ключевой ставки до 17 или 18% годовых.
Также зампред ЦБ сообщил, что сейчас наблюдается пик годовой инфляции. По его словам, это происходит в том числе из-за значительного повышения тарифов на ЖКХ.
Информацию об этом подтвердила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«В июле мы будем уточнять свой прогноз, проинфляционные риски не только возросли, но и реализовались. Но и, конечно, в июле на повестке будет обсуждение повышения ставки. Я думаю, что основным предметом обсуждения будет шаг [повышения ставки]», - сказала Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России (цитата по ТАСС).
По ее словам, последние данные показывают значительное отклонение от базового сценария.
Напомним, в июне ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
Ранее зампред Банка России заявил, что в июле регулятор будет обсуждать целесообразность повышения ключевой ставки до 17 или 18% годовых.
Также зампред ЦБ сообщил, что сейчас наблюдается пик годовой инфляции. По его словам, это происходит в том числе из-за значительного повышения тарифов на ЖКХ.
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