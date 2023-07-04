В Екатеринбурге Мише Бахтину бесплатно предоставят лекарство от СМА

– рассказал «Вечерним ведомостям» отец мальчика Дмитрий Бахтин.

«Это победа. Федеральные эксперты, которые были на встрече, в голос сказали, что терапия должна продолжаться. Решено лечить Мишу "Рисдипламом"»,