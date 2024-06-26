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В Госдуме поддержали идею вернуть в школы оценки за поведение
Фото: сайт Госдумы/duma.gov.ru
Депутат ГД Татьяна Буцкая (ЕР), первый зампредседателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, поддержала инициативу СПЧ вернуть в школы оценки за поведение.
«Я поддерживаю идею вернуть оценку за поведение в школьный табель. Уметь себя хорошо вести в обществе - это один из базисных навыков, который ребёнок должен вынести из школы», - написала депутат в телеграм-канале. Добавим, что Буцкая также возглавляет «Совет Матерей», указано в ее аккаунте.
По мнению депутата, оценка за поведение «охладит тех, кто с детства считает, что ему все должны». «Каким бы ты гением не был, но если твоё поведение выходит за рамки дозволенного, то это должно найти отражение в аттестате», - пишет Буцкая.
Депутат считает, что теперь авторам инициативы нужно определить критерии такой оценки, чтобы не было «перегибов на местах».
Добавим, что инициатива вызвала дискуссию среди педагогов и родителей, к предложению отнеслись неоднозначно. Так, в комментариях под постом депутата одна из пользовательниц, которая представилась педагогом-психологом, раскритиковала инициативу. «Как изменит поведение оценка? Как педагог-психолог отвечу, никак или ещё и усугубит ситуацию. Ещё один повод для стресса тех, кого ругают за оценки, ещё один повод для давления школы на семью, ещё один повод толкнуть детей с проблемным поведением в недоверие взрослым и путь дальнейшего девиантного поведения», - пишет автор комментария.
Идею оценивать поведение школьников высказали ранее в Совете по правам человека при президенте. Среди прочего было предложено не допускать до экзаменов тех, кто получил плохие оценки за поведение.
«Я поддерживаю идею вернуть оценку за поведение в школьный табель. Уметь себя хорошо вести в обществе - это один из базисных навыков, который ребёнок должен вынести из школы», - написала депутат в телеграм-канале. Добавим, что Буцкая также возглавляет «Совет Матерей», указано в ее аккаунте.
По мнению депутата, оценка за поведение «охладит тех, кто с детства считает, что ему все должны». «Каким бы ты гением не был, но если твоё поведение выходит за рамки дозволенного, то это должно найти отражение в аттестате», - пишет Буцкая.
Депутат считает, что теперь авторам инициативы нужно определить критерии такой оценки, чтобы не было «перегибов на местах».
Добавим, что инициатива вызвала дискуссию среди педагогов и родителей, к предложению отнеслись неоднозначно. Так, в комментариях под постом депутата одна из пользовательниц, которая представилась педагогом-психологом, раскритиковала инициативу. «Как изменит поведение оценка? Как педагог-психолог отвечу, никак или ещё и усугубит ситуацию. Ещё один повод для стресса тех, кого ругают за оценки, ещё один повод для давления школы на семью, ещё один повод толкнуть детей с проблемным поведением в недоверие взрослым и путь дальнейшего девиантного поведения», - пишет автор комментария.
Идею оценивать поведение школьников высказали ранее в Совете по правам человека при президенте. Среди прочего было предложено не допускать до экзаменов тех, кто получил плохие оценки за поведение.
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