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Ещё на девять тополей-красавцев стало меньше в Екатеринбурге
Фото: Вечерние Ведомости
В уральской столице что ни день — то новая вырубка. На этот раз горожане заметили нехватку тополей, росших на улице Белинского.
Сообщение о том, что на территории Октябрьского административного района Екатеринбурга, на улице Белинского возле парка Павлика Морозова исчезли красавцы-тополя, появилось сегодня, 3 июня, сразу в нескольких соцсетях. Жители города гадают, что же стало причиной уничтожения тополей. «Санитарную вырубку», на которую часто ссылаются городские чиновники все отметают сразу — по чистеньким срезам на оставшихся пнях видно, что деревья были вполне здоровыми, по крайней мере, не прогнившими изнутри.
Всего на улице Белинского екатеринбуржцы не досчитались сегодня 9 крупных тополей. Остальные деревья по соседству с торчащими из земли пнями остались нетронутыми. Подготовки к проведению каких-либо строительных или ремонтных работ тоже не видно.
Наиболее активные из горожан решили обратиться с запросами в мэрию. В частности, одна из эко-активисток Екатеринбурга сообщила в телеграм-чате, что направила в администрацию города запрос с требованием проинформировать, по какой причине были вырублены тополя на улице Белинского, предоставить акты, если деревья были в аварийном состоянии и ответить, планируется ли высадка новых деревьев взамен девяти уничтоженным.
Мы же напомним, что несколько лет назад по местным СМИ прошла скандальная новость о том, что тюменский губернатор Свердловской области поручил тюменскому же мэру Екатеринбурга полностью зачистить территорию уральской столицы от тополей. На выполнение поручение был дан приличный срок — 10-15 лет. За шквалом различных событий от местечкового до международного масштабов о том поручении горожане как-то позабыли. Меж тем, судя по тому, как часто в Екатеринбурге бензопилы визжат, губернаторский наказ мэрией выполняется. Возможно даже в ускоренном темпе.
Сообщение о том, что на территории Октябрьского административного района Екатеринбурга, на улице Белинского возле парка Павлика Морозова исчезли красавцы-тополя, появилось сегодня, 3 июня, сразу в нескольких соцсетях. Жители города гадают, что же стало причиной уничтожения тополей. «Санитарную вырубку», на которую часто ссылаются городские чиновники все отметают сразу — по чистеньким срезам на оставшихся пнях видно, что деревья были вполне здоровыми, по крайней мере, не прогнившими изнутри.
Всего на улице Белинского екатеринбуржцы не досчитались сегодня 9 крупных тополей. Остальные деревья по соседству с торчащими из земли пнями остались нетронутыми. Подготовки к проведению каких-либо строительных или ремонтных работ тоже не видно.
Наиболее активные из горожан решили обратиться с запросами в мэрию. В частности, одна из эко-активисток Екатеринбурга сообщила в телеграм-чате, что направила в администрацию города запрос с требованием проинформировать, по какой причине были вырублены тополя на улице Белинского, предоставить акты, если деревья были в аварийном состоянии и ответить, планируется ли высадка новых деревьев взамен девяти уничтоженным.
Мы же напомним, что несколько лет назад по местным СМИ прошла скандальная новость о том, что тюменский губернатор Свердловской области поручил тюменскому же мэру Екатеринбурга полностью зачистить территорию уральской столицы от тополей. На выполнение поручение был дан приличный срок — 10-15 лет. За шквалом различных событий от местечкового до международного масштабов о том поручении горожане как-то позабыли. Меж тем, судя по тому, как часто в Екатеринбурге бензопилы визжат, губернаторский наказ мэрией выполняется. Возможно даже в ускоренном темпе.
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