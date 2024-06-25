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Власти Узбекистана предложили поднять цены на воздушные шары в 100 раз
Фото: Вечерние ведомости
В министерстве экологии Узбекистана предложили поднять цены на воздушные шары в 100 раз.
Кроме того, чиновники предлагают в 10 раз увеличить таможенные сборы на ввоз воздушных шаров в страну. В министерстве считают, что такие меры помогут сохранить экологию.
В частности, речь идет о праздниках с массовым запуском воздушных шариков в небо.
В ведомстве отчитались, что накануне им удалось предотвратить запуск 5 тысяч воздушных шаров в парке «Навруз» Джизакской области. Для этого потребовалась помощь Национальной гвардии. «В ходе исследования ситуации рабочей группой планируемый запуск шаров был приостановлен», - говорится в сообщении на сайте министерства.
Там добавили, что осуждают такие мероприятия, как «запуск пластиковых игрушек, воздушных шаров и другие подобные действия, вызывающие загрязнение окружающей среды мусором».
«Ранее в парке "Новый Узбекистан" собирались выпустить 10 тысяч пластиковых уток. Министерство резко отреагировало на эту ситуацию, в результате чего мероприятие было отменено», - добавили в ведомстве.
Кроме того, чиновники предлагают в 10 раз увеличить таможенные сборы на ввоз воздушных шаров в страну. В министерстве считают, что такие меры помогут сохранить экологию.
В частности, речь идет о праздниках с массовым запуском воздушных шариков в небо.
В ведомстве отчитались, что накануне им удалось предотвратить запуск 5 тысяч воздушных шаров в парке «Навруз» Джизакской области. Для этого потребовалась помощь Национальной гвардии. «В ходе исследования ситуации рабочей группой планируемый запуск шаров был приостановлен», - говорится в сообщении на сайте министерства.
Там добавили, что осуждают такие мероприятия, как «запуск пластиковых игрушек, воздушных шаров и другие подобные действия, вызывающие загрязнение окружающей среды мусором».
«Ранее в парке "Новый Узбекистан" собирались выпустить 10 тысяч пластиковых уток. Министерство резко отреагировало на эту ситуацию, в результате чего мероприятие было отменено», - добавили в ведомстве.
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