Ирбитские леса атаковал шелкопряд





– рассказали специалисты. «На территории Свердловской области с 2009 года установлена карантинная фитосанитарная зона по непарному шелкопряду. Однако такого массового развития карантинного объекта в последние годы не наблюдалось»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило о нашествии шелкопряда в Свердловской области. В ходе проверки 800 гектаров леса на территории «Ирбитского лесничества» было выявлено большое скопление кладок и гусениц непарного шелкопряда.С сегодняшнего дня в местах, где были замечены большие очаги вредителей, сотрудники Россельхознадзора обследуют территории и размещают феромонно-клеевые ловушки для подсчёта количества угодивших в них насекомых, чтобы решить каким образом и в каком объёме подавлять их численность. В том числе не исключаются возможность обработки лесных массивов биологическими препаратами и использование ловушек с синтетическими феромонами, меняющими половое поведение бабочек.Как уточнили в ведомстве, непарный шелкопряд (Lymantria dispar L.) – карантинный вредитель, повреждающий более 300 видов лиственных пород деревьев, а также некоторые кустарники и хвойные. Также эти насекомые любят дуб, липу, березу, тополь, иву, яблоню, сливу. Лёт бабочек, как правило, приходится на июль-август.