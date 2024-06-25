Более 10 тысяч нарушений пресекли свердловские автоинспекторы за последнюю неделю июня

867 машин были остановлены за незаконную тонировку стёкол,

241 водитель был отстранён от управления транспортом за отсутствие водительских прав,

231 взрослый перевозил в своей машине ребёнка не в специальном детском автокресле,

171 водитель был пойман на езде в нетрезвом состоянии,

185 водителей не захотели предоставить преимущество пешеходам,

165 водителей были уличены в выезде на встречную полосу в нарушение ПДД.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Очередную сводку по нарушениям правил дорожного движения на дорогах области опубликовала Свердловская Госавтоинспекция. Судя по этим данным, уральцы становится внимательней и ответственней на дорогах не торопятся.Новая сводка от Госавтоинспекции Свердловской области касается периода с 24 по 30 июня. За эту, последнюю в июне неделю, инспектора ДПС пресекли 10044 нарушений ПДД РФ. Более 9 тысяч нарушений совершили водители и 1022 — пешеходы. Самым распространённым «грехом» со стороны водителей, как и на прошлой неделе, стало игнорирование ремней безопасностями. «Непристёгнутыми» были пойманы 2923 человека.Остальные правонарушения по «популярности» распределились следующим образом:Обнародовала областная автоинспекция и данные, поступившие с комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. «Автоматические автоинспектора» вынесли 155 625 постановлений о наложении административного наказания.