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Более 10 тысяч нарушений пресекли свердловские автоинспекторы за последнюю неделю июня
Фото: Вечерние Ведомости
Очередную сводку по нарушениям правил дорожного движения на дорогах области опубликовала Свердловская Госавтоинспекция. Судя по этим данным, уральцы становится внимательней и ответственней на дорогах не торопятся.
Новая сводка от Госавтоинспекции Свердловской области касается периода с 24 по 30 июня. За эту, последнюю в июне неделю, инспектора ДПС пресекли 10044 нарушений ПДД РФ. Более 9 тысяч нарушений совершили водители и 1022 — пешеходы. Самым распространённым «грехом» со стороны водителей, как и на прошлой неделе, стало игнорирование ремней безопасностями. «Непристёгнутыми» были пойманы 2923 человека.
Остальные правонарушения по «популярности» распределились следующим образом:
Обнародовала областная автоинспекция и данные, поступившие с комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. «Автоматические автоинспектора» вынесли 155 625 постановлений о наложении административного наказания.
Новая сводка от Госавтоинспекции Свердловской области касается периода с 24 по 30 июня. За эту, последнюю в июне неделю, инспектора ДПС пресекли 10044 нарушений ПДД РФ. Более 9 тысяч нарушений совершили водители и 1022 — пешеходы. Самым распространённым «грехом» со стороны водителей, как и на прошлой неделе, стало игнорирование ремней безопасностями. «Непристёгнутыми» были пойманы 2923 человека.
Остальные правонарушения по «популярности» распределились следующим образом:
867 машин были остановлены за незаконную тонировку стёкол,
241 водитель был отстранён от управления транспортом за отсутствие водительских прав,
231 взрослый перевозил в своей машине ребёнка не в специальном детском автокресле,
171 водитель был пойман на езде в нетрезвом состоянии,
185 водителей не захотели предоставить преимущество пешеходам,
165 водителей были уличены в выезде на встречную полосу в нарушение ПДД.
241 водитель был отстранён от управления транспортом за отсутствие водительских прав,
231 взрослый перевозил в своей машине ребёнка не в специальном детском автокресле,
171 водитель был пойман на езде в нетрезвом состоянии,
185 водителей не захотели предоставить преимущество пешеходам,
165 водителей были уличены в выезде на встречную полосу в нарушение ПДД.
Обнародовала областная автоинспекция и данные, поступившие с комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. «Автоматические автоинспектора» вынесли 155 625 постановлений о наложении административного наказания.
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