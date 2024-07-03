В июле в России наблюдается пик годовой инфляции, заявили в ЦБ

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В ЦБ РФ заявили о пике годовой инфляции в России в июле.«Пик годовой инфляции мы наблюдаем вот сейчас, в июле, в том числе из-за значительного повышения тарифов на ЖКХ», - заявил зампред регулятора Алексей Заботкин (цитата по РИА Новости).По его словам, повышение тарифов ЖКХ «является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель инфляции».В ЦБ рассчитывают «увидеть постепенное снижение годовой инфляции начиная с августа-сентября».Кроме того, предположительно, в июле в Банке России будут обсуждать целесообразность повышения ключевой ставки до 17 или 18% годовых, заявил представитель регулятора.