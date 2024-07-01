Глава Татарстана рассказал о конкурсе красоты среди коров

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Татарстане на агропромышленной выставке Агроволга проводят конкурс красоты среди коров. Об этом сообщил глава РТ.«На выставке Агроволга проходит конкурс красоты среди коров. Конкурсантки не просто дают большие надои, но и обладают грацией», - написал в телеграм-канале глава Татарстана Рустам Минниханов.Он опубликовал видео, на котором слышно, как участниц представляют на английском языке с переводом на русский. «Появилась прекрасная возможность показать лучших животных на этом манеже», - говорит ведущий.Агроволга - это единственная выставка в России, объединившая на одной площадке опытно-демонстрационные поля на 48 гектарах, масштабную экспозицию и деловой форум, указано на сайте выставки.Она будет работать три дня. В программе, помимо республиканского конкурса племенных животных «Краса Агроволги», запланированы «Трактор-шоу», обсуждение «диджитал-трендов в АПК» и Международный турнир по обрезке копыт.