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Глава Татарстана рассказал о конкурсе красоты среди коров
Фото: скриншот видео из телеграм-канала Рустама Минниханова
В Татарстане на агропромышленной выставке Агроволга проводят конкурс красоты среди коров. Об этом сообщил глава РТ.
«На выставке Агроволга проходит конкурс красоты среди коров. Конкурсантки не просто дают большие надои, но и обладают грацией», - написал в телеграм-канале глава Татарстана Рустам Минниханов.
Он опубликовал видео, на котором слышно, как участниц представляют на английском языке с переводом на русский. «Появилась прекрасная возможность показать лучших животных на этом манеже», - говорит ведущий.
Агроволга - это единственная выставка в России, объединившая на одной площадке опытно-демонстрационные поля на 48 гектарах, масштабную экспозицию и деловой форум, указано на сайте выставки.
Она будет работать три дня. В программе, помимо республиканского конкурса племенных животных «Краса Агроволги», запланированы «Трактор-шоу», обсуждение «диджитал-трендов в АПК» и Международный турнир по обрезке копыт.
«На выставке Агроволга проходит конкурс красоты среди коров. Конкурсантки не просто дают большие надои, но и обладают грацией», - написал в телеграм-канале глава Татарстана Рустам Минниханов.
Он опубликовал видео, на котором слышно, как участниц представляют на английском языке с переводом на русский. «Появилась прекрасная возможность показать лучших животных на этом манеже», - говорит ведущий.
Агроволга - это единственная выставка в России, объединившая на одной площадке опытно-демонстрационные поля на 48 гектарах, масштабную экспозицию и деловой форум, указано на сайте выставки.
Она будет работать три дня. В программе, помимо республиканского конкурса племенных животных «Краса Агроволги», запланированы «Трактор-шоу», обсуждение «диджитал-трендов в АПК» и Международный турнир по обрезке копыт.
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