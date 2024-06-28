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Депутатов и сенаторов будут лишать полномочий за выезд за границу без согласования
Фото: сайт Госдумы/duma.gov.ru
Госдума приняла закон, который обязывает депутатов и сенаторов согласовать поездки за границу.
«Законом устанавливается обязанность сенатора РФ и депутата ГД, планирующих выезд за пределы России, согласовывать свой выезд», - сообщают в Госдуме.
Исключение составят служебные командировки. Порядок и сроки информирования о поездке «будут в дальнейшем определены советами ГД и СФ».
Если депутат или сенатор не согласует поездку, то их полномочия «могут быть прекращены досрочно».
«Избиратели наверняка нас поддержат, что мы принимаем такие самоограничения», — заявил спикер ГД Володин. По его мнению, главными качествами парламентария должны быть «дисциплина и трудолюбие».
«Надо будет обосновывать, куда едет человек, но если он поедет на Байкал — все поддержим, на Волгу — будем рады. А если острова — Мальдивы или Бали, — коллеги, ничего личного, — понимаем, что это будет неправильно по отношению к стране и своим избирателям», — отметил он.
Володин полагает, что после принятия этой нормы «убавится количество желающих избраться и отдохнуть за счет государства и своих избирателей».
Также Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции проработать вопрос, по которому депутатам и сенаторам будет ограничен выезд за границу «в течение нескольких лет после истечения их полномочий».
Изменения в ФЗ «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ» были приняты единогласно. Как отмечают в Госдуме, закон намеренно приняли «в преддверии отпусков».
«Законом устанавливается обязанность сенатора РФ и депутата ГД, планирующих выезд за пределы России, согласовывать свой выезд», - сообщают в Госдуме.
Исключение составят служебные командировки. Порядок и сроки информирования о поездке «будут в дальнейшем определены советами ГД и СФ».
Если депутат или сенатор не согласует поездку, то их полномочия «могут быть прекращены досрочно».
«Избиратели наверняка нас поддержат, что мы принимаем такие самоограничения», — заявил спикер ГД Володин. По его мнению, главными качествами парламентария должны быть «дисциплина и трудолюбие».
«Надо будет обосновывать, куда едет человек, но если он поедет на Байкал — все поддержим, на Волгу — будем рады. А если острова — Мальдивы или Бали, — коллеги, ничего личного, — понимаем, что это будет неправильно по отношению к стране и своим избирателям», — отметил он.
Володин полагает, что после принятия этой нормы «убавится количество желающих избраться и отдохнуть за счет государства и своих избирателей».
Также Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции проработать вопрос, по которому депутатам и сенаторам будет ограничен выезд за границу «в течение нескольких лет после истечения их полномочий».
Изменения в ФЗ «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ» были приняты единогласно. Как отмечают в Госдуме, закон намеренно приняли «в преддверии отпусков».
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