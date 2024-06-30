С юными самбистами из Торезы встретился двукратный Чемпион мира по самбо Тимур Галлямов





– рассказал координатор проекта «За самбо» в Свердловской области Алексей Свалов. «Мастер-классы от чемпионов Свердловской области по самбо для детей с Донбасса стали традиционными. В прошлом году при поддержке Федерации самбо Свердловской области мы провели две открытые тренировки в лагере "Зелёный мыс". В этом году мы решили показать нашим гостям Дворец самбо и Музейный комплекс Верхней Пышмы. Договорились, что проведём для детей ещё один мастер-класс от чемпиона»,

Фото: Алексей Свалов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С юными самбистами из Торезы, приехавшими на летние каникулы в Училище Олимпийского резерва №1 в Екатеринбург, провёл встречу директор спортивной школы «Единоборств», куратор проекта «За самбо» в Свердловской области и двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов.Он провёл для ребят экскурсию по Дворцу самбо, где показал тренировочные залы и музей истории самбо Свердловской области. После чего самбисты познакомились с заслуженным тренером России, директором Клуба самбо Верхней Пышмы Валерием Стенниковым и тренером-преподавателям спортивной школы Ярославом Сандином. Затем вместе с Сандином Галлямов провёл мастер-класс по самбо, во время которого показал ребятам свой коронный приём – с его помощью он победил на Чемпионате мира. В конце встречи дети получили от чемпиона автографы.