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За июнь в лесах Свердловской области потушили 41 пожар

17.51 Четверг, 4 июля 2024
Фото: Владислав Постников
За июнь в Уральском федеральном округе потушили 209 природных пожаров на общей площади 3 600 гектаров, сообщает департамент лесного хозяйства УФО.

Большая часть пожаров пришлась на Югру и Ямал. В ХМАО-Югра за минувший месяц там ликвидировали 75 лесных пожаров на площади 1590 гектаров, а в ЯНАО – 57 возгораний практически на такой же площади 1589 гектаров.

«По прогнозу на июнь обострение пожароопасной ситуации в Уральском федеральном округе ожидалось в южной части Челябинской области, на западе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и востоке Ямало-Ненецкого автономного округа. Как видим, по большей части эти прогнозы сбылись. При этом ситуация абсолютно контролируемая»,

– объяснили в лесном хозяйстве.


После этого по количеству пожаров идёт Свердловская область, где за месяц справились с 41 пожаром на площади 247 гектаров. Ощутимо меньше лесных пожаров было ликвидировано в Тюменской (14 лесных пожаров, 80 гектаров), Челябинской (11 лесных пожаров, 74 гектара) и Курганской (9 лесных пожаров, 22 гектара) областях.

Всего в УрФО с начала пожароопасного сезона потушили 371 лесной пожар на общей площади 4 371 гектар. За это время на Урале за нарушение пожарной безопасности было оштрафовано 102 лица на сумму 8 миллионов 600 тысяч рублей.

«Кстати, несмотря на то, что в этом году пожаров меньше, сумма штрафов в два раза больше по сравнении с показателями прошлого года»,

– отметили в департаменте.


Там также подчеркнули, что стабильная ситуация позволила 185 сотрудникам уральских авиабаз из Свердловской и Тюменской областей, а также из Югры помогать тушить пожары в Забайкальском крае и Якутии.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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