Белоярскую АЭС ради заимствования опыта посетила китайская делегация

Фото: Белоярская АЭС





– передали слова Баотун Дуна представители электростанции. «Безопасность эксплуатации Белоярской АЭС произвела на меня глубокое впечатление. Быстрые реакторы — это реакторы следующего поколения, передовая технология, которая улучшает использование ядерного топлива. Мы также хотим развивать данную технологию, поэтому заинтересованы в обмене опытом с Белоярской АЭС»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На Белоярской АЭС побывала делегация из Китая, приглашенная Ростехнадзором для обмена опытом в атомном энергетике. После знакомства с работой атомной электростанции китайская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе АЭС, китайскую делегацию возглавлял министр экологии и защиты окружающей среды, руководитель государственного управления по ядерной безопасности Китая Баотун Дун. Его сопровождали руководители и специалисты министерства экологии и защиты окружающей среды, а также Национальной ядерной корпорации Китая, Института атомной энергии, Корпорации ядерно-энергетической промышленности и нескольких атомных станций КНР.Гости из Китая встретились с руководством Белоярской АЭС, посетили реакторное отделение, машинный зал и блочный пункт управления энергоблока №4, где им рассказали о технологических особенностях реакторов, работающих на быстрых нейронах, а также об их безопасности и перспективах такой технологии.