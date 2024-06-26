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В Тюмени произошла драка со стрельбой у гипермаркета

10.35 Среда, 3 июля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Тюмени у гипермаркета произошла массовая драка со стрельбой.

По разным данным, в конфликте участвовало от 20 до 50 человек, пишет 72.ru. Информацию о происшествии подтвердили в УМВД по Тюменской области, пишет «Коммерсант».

Местные СМИ предполагают, что причиной могли стать разбирательства между представителями «Русской общины» и членом одной из национальных диаспор.

Предположительно, стрельба велась из травматического оружия. По словам очевидцев, стрелявшим удалось скрыться на автомобиле.

Позже местные власти заявили, что, по предварительным данным, конфликт произошел «на бытовой почве». Полиция устанавливает личности всех участников.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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