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В Санкт-Петербурге устраняют последствия мощного урагана

10.20 Вторник, 2 июля 2024
Фото: МЧС РФ
По Санкт-Петербургу прошел мощный ураган. МЧС сообщает о погибшей и пострадавших.

По данным ведомства, из-за падения дерева на проспекте Юрия Гагарина погибла женщина. Местные издания со ссылкой на районную администрацию пишут, что погибшей было 36 лет, у нее остались трое детей.

Еще один ребенок и женщина пострадали. Об их состоянии не сообщается.

Различные повреждения, по официальным данным, получили 10 легковых авто. СМИ пишут, что повреждения получили десятки машин.

Кроме того, на территории стройплощадки на проспекте Большевиков при порыве ветра упал башенный кран. По словам очевидцев, при падении были повреждены гаражные постройки.

Из-за урагана были задержаны поезда, аэропорт временно приостанавливал прием прибывающих самолетов.

«Специалисты ведомства уже выезжали 71 раз: 67 - на уборку деревьев, 4 - для устранения падений слабозакрепленных металлоконструкций», - сообщили вечером в МЧС РФ.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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