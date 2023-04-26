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Евгений Ройзман* заплатит МВД 565 тысяч рублей за работу полиции на митинге в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга, согласно которому Евгений Ройзман* и еще четыре горожанина обязаны заплатить полиции 565 тысяч рублей за работу на не согласованном с властями митинге в поддержку Алексея Навального.
Как сообщает It’s My City со ссылкой на адвоката Евгения Ройзмана* Владислава Идамжапова, теперь политику вместе с активистками Викторией Райх и Ириной Норман, а также горожанами Сергеем Чеченевым и Кириллом Серебренниковым придется оплатить работу полиции и ее дополнительные расходы на митинге. Защитник Ройзмана* добавил, что будет подана кассационная жалоба.
Суд постановил взыскать деньги в солидарном порядке – взыскание суммы со всех сразу. Однако Владислав Идамжапов заявил, что Евгений Ройзман* сам выплатит всю сумму, так как другие ответчики не смогут оплатить компенсацию в силу своей неплатежеспособности.
Напомним, что летом прошлого года ГУ МВД по Свердловской области подало иск к пяти екатеринбуржцам на взыскание денег за свою работу на уличной акции, прошедшей 31 января 2021 года. Сначала Октябрьский районный суд оставил иск без движения. Однако затем представители МВД устранили недостатки, и суд принял иск к производству.
Добавим, что вчера в Октябрьском районном суде Екатеринбурга начался процесс по уголовному делу в отношении Ройзмана*. Политика обвиняют в дискредитации использования ВС РФ (часть 1 статьи 280.3 УК РФ).
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
Как сообщает It’s My City со ссылкой на адвоката Евгения Ройзмана* Владислава Идамжапова, теперь политику вместе с активистками Викторией Райх и Ириной Норман, а также горожанами Сергеем Чеченевым и Кириллом Серебренниковым придется оплатить работу полиции и ее дополнительные расходы на митинге. Защитник Ройзмана* добавил, что будет подана кассационная жалоба.
Суд постановил взыскать деньги в солидарном порядке – взыскание суммы со всех сразу. Однако Владислав Идамжапов заявил, что Евгений Ройзман* сам выплатит всю сумму, так как другие ответчики не смогут оплатить компенсацию в силу своей неплатежеспособности.
Напомним, что летом прошлого года ГУ МВД по Свердловской области подало иск к пяти екатеринбуржцам на взыскание денег за свою работу на уличной акции, прошедшей 31 января 2021 года. Сначала Октябрьский районный суд оставил иск без движения. Однако затем представители МВД устранили недостатки, и суд принял иск к производству.
Добавим, что вчера в Октябрьском районном суде Екатеринбурга начался процесс по уголовному делу в отношении Ройзмана*. Политика обвиняют в дискредитации использования ВС РФ (часть 1 статьи 280.3 УК РФ).
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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