Уральская столица оказалась седьмой в рейтинге по приросту средних зарплатных предложений





– объяснил Дмитрий Пучков, управляющий директор «Авито Работы». «Активный прирост средних зарплатных предложений также обусловлен развитием определенных сфер и ростом инвестиций. Так, увеличение объемов строительства в Ставрополе сказывается на приросте средних предлагаемых зарплат в этой сфере – на 37%, а развитие оздоровительного туризма в регионе обусловило рост средних зарплатных предложений в гостинично-ресторанной сфере – на 25%»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Уральская столица оказалась на седьмой строчке в рейтинге городов с самым высоким приростом средних зарплатных предложений за год. В столице Урала он составил 14%. Такие данные приводят аналитики «Авито Работы».Самый серьёзный рост средних предлагаемых зарплат при сравнении апреля 2024 года с аналогичным месяцем в 2023 году произошёл в Ставрополе, где зарплатные предложения выросли на 19% (средняя предлагаемая зарплата 48 338 рублей). На втором месте оказался Краснодар – там стали предлагать новым работникам в среднем на 17% больше (59 522 руб.), чем год назад. На третьем месте Барнаул – предлагаемые зарплаты выросли на 16% (53 353).Следом, на четвёртой строчке, Ростов-на-Дону – рост 15% при средней зарплате в 56 671 рубль, на пятой Челябинск – 14% (55 849 руб.), на шестой Тула – 14% (61 446 руб.), на седьмой Екатеринбург – 14% (63 136 руб.), на восьмой Омск – 13% (49 223 руб.), на девятой Самара – 13% (54 898 руб.), на десятой Нижний Новгород – 12% (59 691 руб.).Эксперты связывают рост предлагаемых зарплат с дефицитом кадров в регионах. По их словам, специалисты переезжают в более крупные города – в Москву и Санкт-Петербург, – поэтому работодатели оказываются вынуждены конкурировать за соискателей.