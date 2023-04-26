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Судебное заседание по делу Евгения Ройзмана* отложили на 10 мая
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* отложили на 10 мая на 11.00.
Напомним, что сегодня в Октябрьском районном суде Екатеринбурга начался процесс по делу Евгения Ройзмана*. Его обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации).
Сегодня зачитывали материалы из многочисленных томов уголовного дела Ройзмана*. Затем прокуроры настояли на том, чтобы полностью посмотреть видео стрима Ройзмана*, после которого на политика возбудили уголовное дело.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
Напомним, что сегодня в Октябрьском районном суде Екатеринбурга начался процесс по делу Евгения Ройзмана*. Его обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации).
Сегодня зачитывали материалы из многочисленных томов уголовного дела Ройзмана*. Затем прокуроры настояли на том, чтобы полностью посмотреть видео стрима Ройзмана*, после которого на политика возбудили уголовное дело.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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В Екатеринбурге начинается суд над Евгением Ройзманом*
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