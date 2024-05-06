В Нижнем Тагиле взрослые парни избили семиклассника





рассказал пострадавший мальчик Е1.ru. «Я с другом гулял после школы около бани. Мы играли. Всё началось со зрительного контакта с одним из мужчин, он подошел и спросил: "Че зыришь?" Начал цепляться, потом стал бить по голове – около пяти-шести ударов. Я упал. Потом подошел второй, стал спрашивать, по какому праву я ношу шеврон Stone Island, кого знаю из хоккеистов и футболистов, почему хожу по Вагонке. Потом он сорвал мой шеврон и ударил по голове»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле двое взрослых парней избили семиклассника из-за того, что он не так на одного из них посмотрел. Нападавшими оказались молодые люди 19 и 20 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. Возбуждено дело за вред здоровью средней тяжести.По словам мальчика, он думал, что его там убьют. А его друг, также с его слов, сразу сбежал.Полицию вызвали прохожие. Уже прибывшие на место происшествия правоохранители позвонили в скорую. Мальчика увезли в 3-ю детскую больницу Нижнего Тагила, откуда потом увезли в 9-ю детскую больницу Екатеринбурга. Ему диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей под глазом.В полиции изданию информацию подтвердили.