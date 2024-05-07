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Стала известна личность погибшего в сегодняшнем пожаре екатеринбуржца
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В жутком пожаре на улице Союзной в Екатеринбурге сегодня погиб молодой программист. Об этом стало известно ближе к вечеру нашим коллегам из городского портала Е1.RU.
Человеку, упавшему с высоты 19 этажа, когда он пытался спастись от огня, бушевавшего в квартире, было всего 30 лет. Звали его Вячеслав Брусницын, а работал он программистом. Эту информацию уже подтвердили друзья погибшего и его отец. Из разговора с ними стало известно также, что он увлекался курением кальяна, и теперь именно эту привычку называют предполагаемой причиной возгорания в квартире высотки на Союзной.
Версию с кальяном озвучил и спасшийся из злополучной квартиры мужчина. Как и погибший, он выбрался из горящего помещения на окно, но более удачно — дворник-киргиз сумел спустить ему с крыши пожарный рукав, по которому тот добрался до кондиционера квартиры ниже, разбил окно и оказался в безопасности. В разговоре с полицейскими он признался, что начала пожара не видел, поскольку спал, но предположил, что возгорание могло начаться от углей, выпавших из кальяна. Кроме того, из его уст прозвучало свидетельство о том, что погибший употреблял некие вещества.
Человеку, упавшему с высоты 19 этажа, когда он пытался спастись от огня, бушевавшего в квартире, было всего 30 лет. Звали его Вячеслав Брусницын, а работал он программистом. Эту информацию уже подтвердили друзья погибшего и его отец. Из разговора с ними стало известно также, что он увлекался курением кальяна, и теперь именно эту привычку называют предполагаемой причиной возгорания в квартире высотки на Союзной.
Версию с кальяном озвучил и спасшийся из злополучной квартиры мужчина. Как и погибший, он выбрался из горящего помещения на окно, но более удачно — дворник-киргиз сумел спустить ему с крыши пожарный рукав, по которому тот добрался до кондиционера квартиры ниже, разбил окно и оказался в безопасности. В разговоре с полицейскими он признался, что начала пожара не видел, поскольку спал, но предположил, что возгорание могло начаться от углей, выпавших из кальяна. Кроме того, из его уст прозвучало свидетельство о том, что погибший употреблял некие вещества.
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