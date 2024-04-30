Пожарные и медики спасали кошек из горящей квартиры в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В воскресенье, 5 мая, на улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле вспыхнул пожар. И если пожилую хозяйку из горящей квартиры спас сосед, то её питомцев пришлось эвакуировать пожарным.По сообщению агентства новостей «Между строк», в загоревшейся квартире проживает 61-летняя женщина-инвалид. У себя она держала четырёх кошек. Когда возник пожар, животные в страхе разбежались по разным углам и попытались спрятаться от незнакомцев в странных костюмах. Однако, пожарные отыскали и выловили всех, после чего передали хвостатых погорельцев медикам, которые прибыли с машиной «Скорой помощи».После беглого осмотра стало понятно, что кошки успели надышаться горючего дыма. Некоторые были даже без сознания и их приводили в себя при помощи дыхательных аппаратов. Была оказана кошкам и другая медицинская помощь. К сожалению, одного из питомцев старушки спасти не удалось, он умер на руках врачей.Причины пожара на улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле ещё устанавливаются. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнём.