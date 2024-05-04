В 50 миллионов рублей оценили «Россети Урал» нанесённый снегопадом ущерб

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня «Россети Урал» заявили о завершении трёхдневных аварийно-восстановительных работ на линиях электропередачи распределительной сети в зоне своей территориальной ответственности.Однако электричества в некоторых населённых пунктах и СНТ ещё может не быть некоторое время по причине того, что сети там принадлежат иным собственникам, добавили в госкомпании. В частности, электроснабжение не восстановлено в посёлке Хомутовка под Первоуральском – там энергетики ПАО «Россети Урал» оказывают помощь собственнику оборудования. Кроме того, «Россети Урал» предупредили о временных локальных отключениях из-за обратного переключения энергоснабжения с временных схем на постоянные.Основной удар стихии и её последствий пришёлся на юг и юго-запад Свердловской области. В ликвидации последствий приняли участие энергетики из Башкортостана, Пермского края, Челябинской области и Магистральных электрических сетей Урала.Протяжённость поврежденных линий электропередачи «Россети Урал» вследствие непогоды достигла порядка 1 140 км, из которых 670 км специалисты энергокомпании ввели в работу в первые сутки. Всего энергетики в итоге выявили более 2 тысяч упавших на электросетевые объекты деревьев, а также почти 300 обрывов проводов.По предварительным оценкам, ущерб, нанесённый снегопадом, составил 50 миллионов рублей.