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До 1 октября ограничат движение на перекрестке Рощинская – Патриотов в Екатеринбурге
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Шесть с половиной месяцев будет ограничено движение на перекрестке улиц Рощинской и Патриотов. Там будут вестись работы по строительству Рощинской.
Вести эти работы будет ООО «Промстройдекор». Ограничения на перекрестке будут действовать с 15 мая по 1 октября.
«Строители просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут», – передают в пресс-службе мэрии.
Вести эти работы будет ООО «Промстройдекор». Ограничения на перекрестке будут действовать с 15 мая по 1 октября.
«Строители просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут», – передают в пресс-службе мэрии.
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