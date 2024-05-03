До 1 октября ограничат движение на перекрестке Рощинская – Патриотов в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Шесть с половиной месяцев будет ограничено движение на перекрестке улиц Рощинской и Патриотов. Там будут вестись работы по строительству Рощинской.Вести эти работы будет ООО «Промстройдекор». Ограничения на перекрестке будут действовать с 15 мая по 1 октября.«Строители просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут», – передают в пресс-службе мэрии.