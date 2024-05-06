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Накануне Дня Победы в Белинке будут звучать стихи и музыка
Фото: Вечерние Ведомости
Свою программу, посвящённую Дню Победы, подготовила Свердловская областная библиотека имени В. Белинского. Накануне праздника в залах Белинки будут звучать музыка и поэтические строфы о войне.
Программа праздника в областной библиотеке имени Белинского в Екатеринбурге состоит из двух мероприятий, которые стартуют одновременно — в среду, 8 мая, в шесть часов вечера. Разумеется, пройдут они в разных помещениях.
Актовый зал в основном здании библиотеки отдан под музыкально-поэтический концерт «Поэзия + музыка». Здесь поэты и декламаторы прочтут стихи, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Ожидается, что прозвучат стихи известных советских поэтов Константина Симонова, Ильи Эренбурга, Ольги Берггольц, Александра Твардовского. Концерт будет проходить в формате открытого микрофона, вход в актовый зал будет свободным, но организаторы просят пройти регистрацию на сайте.
Одновременно с этим в конференц-зале в здании пристроя библиотеки начнётся «Гитарная пристань». Как несложно догадаться, здесь под гитару будут звучать песни военной и патриотической тематики. Среди заявленных участников Вячеслав Лобанов, Геннадий Кунявский, Дмитрий Дегтярев, Елена Свирина и Юрий Желнин.
Программа праздника в областной библиотеке имени Белинского в Екатеринбурге состоит из двух мероприятий, которые стартуют одновременно — в среду, 8 мая, в шесть часов вечера. Разумеется, пройдут они в разных помещениях.
Актовый зал в основном здании библиотеки отдан под музыкально-поэтический концерт «Поэзия + музыка». Здесь поэты и декламаторы прочтут стихи, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Ожидается, что прозвучат стихи известных советских поэтов Константина Симонова, Ильи Эренбурга, Ольги Берггольц, Александра Твардовского. Концерт будет проходить в формате открытого микрофона, вход в актовый зал будет свободным, но организаторы просят пройти регистрацию на сайте.
Одновременно с этим в конференц-зале в здании пристроя библиотеки начнётся «Гитарная пристань». Как несложно догадаться, здесь под гитару будут звучать песни военной и патриотической тематики. Среди заявленных участников Вячеслав Лобанов, Геннадий Кунявский, Дмитрий Дегтярев, Елена Свирина и Юрий Желнин.
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