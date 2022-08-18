Суд принял к производству иск свердловского главка МВД к Евгению Ройзману и еще четырем свердловчанам
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Суд принял к производству иск ГУ МВД России по Свердловской области к Евгению Ройзману и еще четырем свердловчанам на взыскание денег за работу полиции на уличной акции, прошедшей полтора года назад.
Заседание суда назначено на 16 сентября на 10.00. Всего полицейские хотят взыскать 565 тысяч рублей за свою работу на не согласованной с властями акции 31 января 2021 года. Евгения Ройзмана и еще четырех «организаторов» акции обвиняют в том, что из-за них полиции пришлось работать сверхурочно и расходовать лишний бензин.
Напомним, что ранее Октябрьский районный суд оставил без движения иск свердловского главка полиции. Однако представители МВД устранили недостатки.
Заседание суда назначено на 16 сентября на 10.00. Всего полицейские хотят взыскать 565 тысяч рублей за свою работу на не согласованной с властями акции 31 января 2021 года. Евгения Ройзмана и еще четырех «организаторов» акции обвиняют в том, что из-за них полиции пришлось работать сверхурочно и расходовать лишний бензин.
Напомним, что ранее Октябрьский районный суд оставил без движения иск свердловского главка полиции. Однако представители МВД устранили недостатки.
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