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Екатеринбург встал в девятибалльные пробки из-за генеральной репетиции парада
Скрин: Яндекс.Карты
Екатеринбург встал в девятибалльные пробки из-за генеральной репетиции Парада победы, которая проходит сегодня в центре города с 05.00. В мэрии города предупреждали об этом заранее. Однако избежать дорожных заторов это не помогло.
На автотранспорте в центр города сейчас лучше не ехать. У пешеходов тоже могут возникнуть проблемы, так как пройти сейчас можно не везде. Люди жалуются на то, что они опаздывают на работу из-за перекрытий.
Напомним, что движение было перекрыто на прилегающих к площади улицах, а также на проспекте Ленина от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина. Закончить репетицию парада должны в 12.00.
На автотранспорте в центр города сейчас лучше не ехать. У пешеходов тоже могут возникнуть проблемы, так как пройти сейчас можно не везде. Люди жалуются на то, что они опаздывают на работу из-за перекрытий.
Напомним, что движение было перекрыто на прилегающих к площади улицах, а также на проспекте Ленина от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина. Закончить репетицию парада должны в 12.00.
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