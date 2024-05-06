В больницы Свердловской области поступила вакцина от кори и краснухи

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Самая большая партия вакцины «Вактривир» поступила в Свердловскую область. Ею смогут привиться более 51 тысячи уральцев.Вакцинация «Вактривиром» помогает человеческому организму справляться с такими болезнями, как кори, краснуха и паротит. Делать такую прививку нужно делать дважды в жизни: в возрасте от года до года и трёх месяцев и в шесть лет. Иммунитет после вакцинации сохраняется около 15 лет.Для родителей свердловских малышей новость это важная и радостная — по области «гуляет» корь, за истекшие четыре с половиной месяца 2024 года было зафиксировано более сотни случаев заражения взрослых и детей. А с какого-то момента в больницах региона стал ощущаться дефицит вакцины. Поставка такой крупной партии позволила медикам вернуться к плановым объёмам вакцинации, как сообщает Департамент информполитики Свердловской области.По данным Департамента, сейчас вакцина распределяется по медицинским организациям населённых пунктов Свердловской области и уже доступна во всех муниципалитетах.