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В больницы Свердловской области поступила вакцина от кори и краснухи
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Самая большая партия вакцины «Вактривир» поступила в Свердловскую область. Ею смогут привиться более 51 тысячи уральцев.
Вакцинация «Вактривиром» помогает человеческому организму справляться с такими болезнями, как кори, краснуха и паротит. Делать такую прививку нужно делать дважды в жизни: в возрасте от года до года и трёх месяцев и в шесть лет. Иммунитет после вакцинации сохраняется около 15 лет.
Для родителей свердловских малышей новость это важная и радостная — по области «гуляет» корь, за истекшие четыре с половиной месяца 2024 года было зафиксировано более сотни случаев заражения взрослых и детей. А с какого-то момента в больницах региона стал ощущаться дефицит вакцины. Поставка такой крупной партии позволила медикам вернуться к плановым объёмам вакцинации, как сообщает Департамент информполитики Свердловской области.
По данным Департамента, сейчас вакцина распределяется по медицинским организациям населённых пунктов Свердловской области и уже доступна во всех муниципалитетах.
Вакцинация «Вактривиром» помогает человеческому организму справляться с такими болезнями, как кори, краснуха и паротит. Делать такую прививку нужно делать дважды в жизни: в возрасте от года до года и трёх месяцев и в шесть лет. Иммунитет после вакцинации сохраняется около 15 лет.
Для родителей свердловских малышей новость это важная и радостная — по области «гуляет» корь, за истекшие четыре с половиной месяца 2024 года было зафиксировано более сотни случаев заражения взрослых и детей. А с какого-то момента в больницах региона стал ощущаться дефицит вакцины. Поставка такой крупной партии позволила медикам вернуться к плановым объёмам вакцинации, как сообщает Департамент информполитики Свердловской области.
По данным Департамента, сейчас вакцина распределяется по медицинским организациям населённых пунктов Свердловской области и уже доступна во всех муниципалитетах.
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