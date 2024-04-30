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Свердловские спасатели объявили предупреждение о непогоде 8 мая
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловское управление МЧС объявило предупреждение о непогоде 8 мая. Завтра в регионе ожидаются снегопады, дожди и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«Садоводам и огородникам рекомендуется воздержаться от работ на открытом воздухе, отложить работы на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности. Не оставляйте открытыми окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия»,
– говорят спасатели.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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