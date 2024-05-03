Медики Каменска-Уральского пожаловались на низкие зарплаты и переработку

– пишут медики.

«Подняв оклад сотрудникам, были сняты стимулирующие выплаты, которые теперь входят в сам оклад. Также были сокращены выплаты для сотрудников, имеющих категории, сняты выплаты за рабочий стаж, за вредность. Теперь сотрудники работают на голую ставку, и заработная плата стала ещё меньше, чем была. Никто из нас не понял, в какой момент медицина стала настолько унижена»,