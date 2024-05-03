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Медики Каменска-Уральского пожаловались на низкие зарплаты и переработку
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Медицинский персонал городской больницы Каменска-Уральского пожаловался на низкие зарплаты, сильную переработку и дефицит медицинской одежды. О своих проблемах медики рассказали в городском паблике «Подслушано».
Там они опубликовали докладную, которую, как утверждается в опубликованном в сообществе посте, медицинские сёстры написали на имя главного врача больницы. В ней говорится, что после поднятия оклада до 16 510 рублей у них урезали часть выплат и ещё части выплат просто лишили.
Они также утверждают, что в реальности зарплаты в 50-60 тысяч рублей, которые указаны в отчетах, нет. Это, с их слов, приводит к массовым увольнениям, после которых на свободные места не приходят другие, уже зная, что зарплаты будут низкими. В итоге из-за нехватки работников оставшемуся персоналу приходится работать на износ. При этом, как они пишут, их не ценят за то, что они делают.
Ещё одна проблема – медицинская одежда, которая у них, как заявляется, отсутствует, из-за чего они вынуждены покупать её на свои деньги. Они обращают внимание на то, что с каждого сотрудника ежегодно требуется вклад на ассоциацию медицинских сестёр. По их мнению, на эти деньги можно было бы приобретать медицинскую спецодежду.
В пресс-службе городской больницы паблику «Подслушано Каменск-Уральский» ответили, ссылаясь на постановление областного правительства от 04.04.2024 года №227-ПП «О внесении изменений в примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области», что с 1 июля 2024 года оклады медицинских работников составят не ниже 50% в структуре фонда заработной платы без учёта компенсационных выплат. При этом обещают сохранить уровень зарплат не ниже уровня предыдущего года. Также там заявили, что на сегодняшний день средняя зарплата медперсонала больницы составляет 46 440 рублей. Также в пресс-службе медучреждения сообщили, что докладная руководству не поступала.
Там они опубликовали докладную, которую, как утверждается в опубликованном в сообществе посте, медицинские сёстры написали на имя главного врача больницы. В ней говорится, что после поднятия оклада до 16 510 рублей у них урезали часть выплат и ещё части выплат просто лишили.
«Подняв оклад сотрудникам, были сняты стимулирующие выплаты, которые теперь входят в сам оклад. Также были сокращены выплаты для сотрудников, имеющих категории, сняты выплаты за рабочий стаж, за вредность. Теперь сотрудники работают на голую ставку, и заработная плата стала ещё меньше, чем была. Никто из нас не понял, в какой момент медицина стала настолько унижена»,
– пишут медики.
Они также утверждают, что в реальности зарплаты в 50-60 тысяч рублей, которые указаны в отчетах, нет. Это, с их слов, приводит к массовым увольнениям, после которых на свободные места не приходят другие, уже зная, что зарплаты будут низкими. В итоге из-за нехватки работников оставшемуся персоналу приходится работать на износ. При этом, как они пишут, их не ценят за то, что они делают.
Ещё одна проблема – медицинская одежда, которая у них, как заявляется, отсутствует, из-за чего они вынуждены покупать её на свои деньги. Они обращают внимание на то, что с каждого сотрудника ежегодно требуется вклад на ассоциацию медицинских сестёр. По их мнению, на эти деньги можно было бы приобретать медицинскую спецодежду.
В пресс-службе городской больницы паблику «Подслушано Каменск-Уральский» ответили, ссылаясь на постановление областного правительства от 04.04.2024 года №227-ПП «О внесении изменений в примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области», что с 1 июля 2024 года оклады медицинских работников составят не ниже 50% в структуре фонда заработной платы без учёта компенсационных выплат. При этом обещают сохранить уровень зарплат не ниже уровня предыдущего года. Также там заявили, что на сегодняшний день средняя зарплата медперсонала больницы составляет 46 440 рублей. Также в пресс-службе медучреждения сообщили, что докладная руководству не поступала.
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