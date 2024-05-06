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Трёх котов спасли нижнетагильские пожарные из горящей квартиры
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Нижнем Тагиле пожарные спасли трёх котов, которые находились в загоревшейся квартире. В ней с хвостатыми проживала пенсионерка.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пожилую женщину из горящей квартиры вывел сосед. Однако в жилище оставались четыре кота. Когда спасателям рассказали о животных, они стали их искать. Мешало плотное задымление, но они смогли отыскать всех попрятавшихся от огня котов. Их вынесли на свежий воздух и передали медикам, но, к сожалению, один из котов позже скончался.
Пожар удалось потушить на площади восьми квадратных метрах. По словам пожарных, пламя легко могло охватить всю квартиру, так как она была похожа на «пороховую бочку» из-за количества скопившегося барахла.
Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнём.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пожилую женщину из горящей квартиры вывел сосед. Однако в жилище оставались четыре кота. Когда спасателям рассказали о животных, они стали их искать. Мешало плотное задымление, но они смогли отыскать всех попрятавшихся от огня котов. Их вынесли на свежий воздух и передали медикам, но, к сожалению, один из котов позже скончался.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Пожар удалось потушить на площади восьми квадратных метрах. По словам пожарных, пламя легко могло охватить всю квартиру, так как она была похожа на «пороховую бочку» из-за количества скопившегося барахла.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнём.
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