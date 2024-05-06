Трёх котов спасли нижнетагильские пожарные из горящей квартиры

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле пожарные спасли трёх котов, которые находились в загоревшейся квартире. В ней с хвостатыми проживала пенсионерка.Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пожилую женщину из горящей квартиры вывел сосед. Однако в жилище оставались четыре кота. Когда спасателям рассказали о животных, они стали их искать. Мешало плотное задымление, но они смогли отыскать всех попрятавшихся от огня котов. Их вынесли на свежий воздух и передали медикам, но, к сожалению, один из котов позже скончался.Пожар удалось потушить на площади восьми квадратных метрах. По словам пожарных, пламя легко могло охватить всю квартиру, так как она была похожа на «пороховую бочку» из-за количества скопившегося барахла.Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнём.