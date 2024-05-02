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Спрос на аренду электросамокатов в Екатеринбурге за первые майские праздники вырос в три раза
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Спрос на аренду электросамокатов в Екатеринбурге за первые майские праздники вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Представители сервиса кикшеринга связывают это с внутренним туризмом.
При этом, как отмечают в компании, доля не транспортных (развлекательных поездок) составляет менее 25%. Это говорит о том, что спрос на аренду электросамокатов становится больше в праздничные дни.
В среднем спрос на сервис кикшеринга в этом сезоне на первых майских по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 170%. Так, по данным аналитиков «Юрента», активнее всего арендовали электросамокаты в Краснодаре, Самаре, Адлере, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде, Ижевске и Казани – рост спроса в 3 раза, в Москве – рост в 2,7 раза, и Санкт-Петербурге – рост в 2,3 раза к прошлогодним праздникам.
«Благодаря поездкам туристов растет спрос в большинстве городов-лидеров. Увеличилась на майских праздниках и средняя продолжительность поездок: в среднем, пользователи арендовали самокаты на 35-45 минут, тогда как обычные дни поездки составляют в среднем до 20-25 минут»,
– рассказали в МТС «Юрент».
При этом, как отмечают в компании, доля не транспортных (развлекательных поездок) составляет менее 25%. Это говорит о том, что спрос на аренду электросамокатов становится больше в праздничные дни.
В среднем спрос на сервис кикшеринга в этом сезоне на первых майских по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 170%. Так, по данным аналитиков «Юрента», активнее всего арендовали электросамокаты в Краснодаре, Самаре, Адлере, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде, Ижевске и Казани – рост спроса в 3 раза, в Москве – рост в 2,7 раза, и Санкт-Петербурге – рост в 2,3 раза к прошлогодним праздникам.
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