ФК «Урал» победил «Балтику» и поднялся из зоны вылета в зону стыков

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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В матче 27-го тура российской Премьер-лиги «Урал» принимал на «Екатеринбург арене» калининградскую «Балтику». Встреча была упорной, и её исход решился в самой концовке – победу в компенсированное время вырвал «Урал».Начался матч для хозяев поля крайне неудачно – уже на 16-й секунде счёт открыл нападающий «Балтики» Виталий Лисакович. Этот гол стал самым быстрым в текущем сезоне РПЛ.На 18-й минуте игрок «Балтики» грубо сбил в своей штрафной молодого екатеринбургского нападающего Илью Ишкова, и после видеопросмотра VAR арбитр встречи Сергей Иванов назначил пенальти, который реализовал Алексей Каштанов. Каштанов после этого гола стал лучшим бомбардиром «Урала» сезоне – на его счету 6 забитых мячей (у Андрея Егорычева – 5). В оставшееся время первого тайма больше моментов забить было у «Балтики», но Илья Помазун сумел отразить опасные удары, а где-то «Урал» спасла штанга. Итог первой половины встречи — 1-1.Во втором тайме инициатива постепенно перешла к «Уралу», а «Балтика» прижалась к своим воротам и искала возможности в контратаках. В итоге сработали замены Виктора Гочаренко – вышедший вместо Игоря Дмитриева Алексей Ионов забил гол на 95-й минуте. Таким образом, «Урал» одержал волевую победу и обошёл в турнирной таблице своих сегодняшних соперников. Сейчас у «Урала» 28 очков и промежуточное 13-е место в турнирной таблице, у «Балтики» осталось 26 очков и она опустилась на 15-е место в РПЛ. «Урал» ещё может опуститься на строчку ниже, если победу в своём матче 27-го тура одержит воронежский «Факел», который проводит свой матч с «Зенитом» позже.Следующий матч в РПЛ «Урал» проведёт 12 мая на выезде как раз с воронежским «Факелом». Эта встреча станет для обеих команд решающей в борьбе за сохранение прописки в высшем российском футбольном дивизионе.