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Учительница из Берёзовского, пнувшая ученика, объяснилась
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Учительница из Берёзовского, которую обвинили в том, что она пнула ребёнка, рассказала свою версию произошедшего. По её словам, мальчик, которого она «толкнула ногой», душил и бил одноклассника, но это не попало на видео.
Она также рассказала, что просила мальчика встать, но так как он, с её слов, плохо понимает русскую речь, ей пришлось потащить его так.
Позже выяснилось, что мальчик, который лежал на полу, оскорбил сестру одноклассника. После беседы с детьми они друг перед другом извинились. Извинилась и сама учительница. Однако из-за того, что видео с моментом, когда она отталкивает ногой ребёнка, разлетелось в социальных сетях и получило огласку в СМИ ситуацией заинтересовались СК и прокуратура.
Она также рассказала, что сейчас из-за этой ситуации грозит увольнение и что сейчас ей очень тяжело. Педагог заверяет, что она не хотела плохого детям.
«Когда я шла по коридору, я увидела, что он его одной рукой душит, а другой бьет кулаком в лицо. На видео этот момент не попал. Шёл удар за ударом. Чтобы предотвратить следующий удар, я толкнула его ногой. Это не было пинком. Просто я хотела, чтобы он не попал по лицу еще раз»,
– объяснила педагог изданию Е1.ru.
Она также рассказала, что просила мальчика встать, но так как он, с её слов, плохо понимает русскую речь, ей пришлось потащить его так.
Позже выяснилось, что мальчик, который лежал на полу, оскорбил сестру одноклассника. После беседы с детьми они друг перед другом извинились. Извинилась и сама учительница. Однако из-за того, что видео с моментом, когда она отталкивает ногой ребёнка, разлетелось в социальных сетях и получило огласку в СМИ ситуацией заинтересовались СК и прокуратура.
«Он просто не понимает языка. Ему нужно время, чтобы адаптироваться. Дети этой национальности отстаивают свою честь и достоинство. Это русским детям нужно принять. Мы, конечно, работаем над этим вопросом, стараемся какие-то совместные мероприятия делать, но чаще приходится их разнимать. Родители пришли жаловаться: почему я его таскала за капюшон? Я вообще-то драку разнимала! Он у вас по-русски не понимает!»
– пояснила учительница.
Она также рассказала, что сейчас из-за этой ситуации грозит увольнение и что сейчас ей очень тяжело. Педагог заверяет, что она не хотела плохого детям.
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В школе Берёзовского учительница пнула мальчика
01 мая 2024
01 мая 2024