Учительница из Берёзовского, пнувшая ученика, объяснилась

«Когда я шла по коридору, я увидела, что он его одной рукой душит, а другой бьет кулаком в лицо. На видео этот момент не попал. Шёл удар за ударом. Чтобы предотвратить следующий удар, я толкнула его ногой. Это не было пинком. Просто я хотела, чтобы он не попал по лицу еще раз»,