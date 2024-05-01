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Спасшегося от пожара мужчину в Екатеринбурге опросила полиция
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мужчину, которому повезло спастись от огня на небольшом оконном выступе во время пожара на 21 этаже многоквартирного дома на улице Союзной в Екатеринбурге, опросила полиция.
По его словам, погибший работал в ресторане «Шангри-Ла» в Академическом районе, а квартиру, в которой возник пожар, снимал. Сам он с ним познакомился вчера, в квартире они вместе выпивали. Также с ними была девушка.
К настоящему моменту пожар ликвидирован. Его площадь составила 60 квадратных метров. В тушении были задействованы 37 специалистов МЧС и 15 единиц техники.
По его словам, погибший работал в ресторане «Шангри-Ла» в Академическом районе, а квартиру, в которой возник пожар, снимал. Сам он с ним познакомился вчера, в квартире они вместе выпивали. Также с ними была девушка.
К настоящему моменту пожар ликвидирован. Его площадь составила 60 квадратных метров. В тушении были задействованы 37 специалистов МЧС и 15 единиц техники.
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