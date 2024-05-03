Возрастное ограничение 18+

Встреча с ветераном - лучший подарок на 9 Мая

11.20 Вторник, 7 мая 2024
В канун Дня Победы судебные приставы встретились с уникальным человеком — Анной Ивановной Ярушиной.

Несмотря на свой почтенный возраст - 95 лет — она ведет активную общественную жизнь. Являясь членом совета ветеранов Индустриального района г. Перми, Анна Ивановна уделяет много времени патриотическому воспитанию молодежи. В этот раз ее благодарными слушателями стали молодые сотрудники ГУФССП России по Пермскому краю.

Анна Ивановна поделилась своими воспоминаниями о первых днях войны и о том, как, будучи школьницей, вместе с родителями слушала у репродуктора страшные слова: "Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение… Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны фашистские войска атаковали наши границы…». Вспоминала и о том, как на следующий день из маленькой деревни под Суксуном ушли на фронт 200 мужчин, а вернулось всего 10 из них. В их числе и отец Анны Ивановны, кавалер ордена Красной Звезды. Тятя, так звали его в семье, долго не рассказывал, за что была вручена одна из высших наград СССР. Только спустя много лет, он поведал дочери, что поднял на штурм высоты своих товарищей и выполнил боевую задачу, не дожидаясь прихода танков.

Рассказала Анна Ивановна о том, как поднимали и отстраивали страну после войны. На них, послевоенной молодежи, лежала огромная ответственность - не просто восстановить из пепла все, что было разрушено фашистскими захватчиками, но и оправдать жертву тех, кто отдал свою жизнь за свободу Родины. Успевали и учиться, и работать. Сама Анна Ивановна выбрала для себя стезю педагога и 54 года жизни посвятила работе в школе. Каждый год, перед 9 Мая она рассказывала своим ученикам о великом подвиге советского народа, об их героизме, самоотверженности и стремлении бороться со злом в любых его проявлениях. Анна Ивановна убеждена, что человека можно научить этим уникальным качествам, воспитать в нем патриотизм и любовь к ближнему, поэтому она продолжает делиться своим бесценным опытом.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Свердловским ветеранам пообещали выплаты к 9 мая
03 мая 2024
Два антивоенных шедевра подарит кинозрителям Ельцин Центр накануне праздника
03 мая 2024
О советском кино про войну расскажут в Ельцин Центре
06 мая 2024
Артист «Урал Опера Балет» попал в список «Forbes»
06 мая 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Депутат Владимир Плотников стал кандидатом на звание Почетного гражданина Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:21 Исследование ученых Пермского политеха продлит срок службы режущих инструментов для металлообработки
11:20 Встреча с ветераном - лучший подарок на 9 Мая
14:51 Школьники под руководством ученых Пермского политеха создают программу для трекинга створок клапана сердца
10:13 В Перми долги по заработной плате взысканы со счета недобросовестного работодателя
15:01 В Перми пройдет межрегиональных слет студотрядов, который объединит более 600 молодых людей
14:59 Школьники под руководством ученых Пермского политеха разрабатывают систему контроля процессов проволочного аддитивного производства
15:36 В Перми установили в торговом центре постамат для выдачи готовых документов, оформленных через МФЦ
15:32 Ученые Пермского политеха обучили нейросеть находить нелегальных пользователей в сети
12:11 С пользой для себя и для города: в майские праздники судебные приставы приняли участие в субботнике и эстафете
15:50 Валерий Сухих принял участие в заседании Совета Законодателей РФ
14:18 Школьники под руководством ученых Пермского политеха создают роботизированную систему для контроля браконьерства
14:14 В первом квартале 2024 года краевой Росреестр проверил земельные участки площадью более 113 тысяч га
09:49 Технологии искусственного интеллекта помогут гражданам
14:39 Студенты Пермского политеха стали бронзовыми призерами отборочного этапа Международного чемпионата по управлению проектами
10:12 Судебные приставы взыскали с осужденного лжеброкера причиненный пермяку ущерб
09:37 Валерий Сухих представил опыт Пермского края по проведению ДЭГ законодателям России
15:34 В Перми заработает пункт оценки участников СВО на программу «Время героев»
15:18 Росреестр разъясняет, как изменить адрес объекта в Едином реестре недвижимости
15:16 Ткани без брака: в ПНИПУ разработали автоматическую систему распознавания дефектов на текстильных фабриках
10:39 Долг заплати и спокойно лети: перед отпуском проверьте себя на наличие задолженности
14:55 Совместная разработка ученых ПНИПУ, КФУ и Университета Лафборо поможет проектировать эндопротезы под конкретного человека
Все новости
12:21 Глава Башкортостана освободил от должности министра транспорта в связи с делом о взятке
18:10 В Братском районе введен режим ЧС из-за пожаров, есть пострадавшие
17:28 Самолет Москва-Оренбург вернулся в аэропорт из-за разгерметизации
16:34 Число пострадавших в результате атаки дронов в Белгородской области выросло до 42
16:02 Школьникам расскажут о безопасных покупках в интернете
14:18 В Добрянке из-за низких зарплат массово увольняются сотрудники МЧС
12:37 Минобороны РФ объявило об учениях для «повышения готовности нестратегических ядерных сил»
11:54 Гладков: в Белгородской области в результате атаки дронов-камикадзе погибли 6 человек
11:40 В Омской области объявили эвакуацию из-за подъема воды в реке Ишим
19:35 Суд продлил арест Беркович и Петрийчук до 22 октября
19:18 Молодежный парламент при ГД исключил студента, осужденного за пропаганду ЛГБТ*
18:23 В Москве за пост с символикой ЛГБТ* арестовали члена молодежного парламента при Госдуме
17:12 Волна студенческих протестов охватила университеты США
16:45 «Репортеры без границ» заявили, что во всем мире власти угрожают свободе прессы
18:19 В Киргизии грузовик с мороженым на массовом мероприятии сбил 29 детей
17:33 Посольство США: закон об иноагентах выводит Грузию на «опасную дорогу»
15:04 Три неочевидные причины получить ВНЖ для цифровых кочевников в Венгрии: скорость интернета, уровень жизни, стоимость аренды
13:31 В Краснодарском крае беспилотники атаковали НПЗ
12:45 В Армении протестующие против делимитации границы заявили, что к ним присоединились военные
17:36 Хуснуллин: в России к 2030 году будет 40 млн «квадратов» аварийного жилья
16:24 Спикер ГД заявил, что демографией в РФ должно заниматься конкретное министерство
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK