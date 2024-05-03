Встреча с ветераном - лучший подарок на 9 Мая

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В канун Дня Победы судебные приставы встретились с уникальным человеком — Анной Ивановной Ярушиной.Несмотря на свой почтенный возраст - 95 лет — она ведет активную общественную жизнь. Являясь членом совета ветеранов Индустриального района г. Перми, Анна Ивановна уделяет много времени патриотическому воспитанию молодежи. В этот раз ее благодарными слушателями стали молодые сотрудники ГУФССП России по Пермскому краю.Анна Ивановна поделилась своими воспоминаниями о первых днях войны и о том, как, будучи школьницей, вместе с родителями слушала у репродуктора страшные слова: "Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение… Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны фашистские войска атаковали наши границы…». Вспоминала и о том, как на следующий день из маленькой деревни под Суксуном ушли на фронт 200 мужчин, а вернулось всего 10 из них. В их числе и отец Анны Ивановны, кавалер ордена Красной Звезды. Тятя, так звали его в семье, долго не рассказывал, за что была вручена одна из высших наград СССР. Только спустя много лет, он поведал дочери, что поднял на штурм высоты своих товарищей и выполнил боевую задачу, не дожидаясь прихода танков.Рассказала Анна Ивановна о том, как поднимали и отстраивали страну после войны. На них, послевоенной молодежи, лежала огромная ответственность - не просто восстановить из пепла все, что было разрушено фашистскими захватчиками, но и оправдать жертву тех, кто отдал свою жизнь за свободу Родины. Успевали и учиться, и работать. Сама Анна Ивановна выбрала для себя стезю педагога и 54 года жизни посвятила работе в школе. Каждый год, перед 9 Мая она рассказывала своим ученикам о великом подвиге советского народа, об их героизме, самоотверженности и стремлении бороться со злом в любых его проявлениях. Анна Ивановна убеждена, что человека можно научить этим уникальным качествам, воспитать в нем патриотизм и любовь к ближнему, поэтому она продолжает делиться своим бесценным опытом.