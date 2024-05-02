В столкновении грузовика и дорожного знака едва не пострадал маленький екатеринбуржец

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Одним дорожным знаком стало меньше в центре Екатеринбурга. И нет, не потому что, его решили убрать из-за сменившегося режима движения на данном участке. Знака не стало в результате произошедшего сегодня ДТП.На перекрестке улиц Бажова и Шарташская в Екатеринбурге сегодня, 7 мая, почти в полдень случилось дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля. Водитель «ГАЗели» очень неудачно сдал назад, зацепив кузовом дорожный знак «Пешеходный переход». Знак упал, как подкошенный.Ещё одним участником данного ДТП мог стать местный школьник. Он стоял на перекрёстке, а снесённый «ГАЗелью» знак упал буквально в сантиметре от него. Учитывая вес знака и то, что падал он ребром вперёд, а не плашмя, для ребёнка всё могло окончиться плачевно, сделай он шаг вперёд.К слову, водитель «ГАЗели» с места происшествия скрылся. Начинающее вируситься по местным соцсетям видео из стоявшей на перекрёстке машины, вряд ли сильно облегчит сотрудникам ГИБДД задачу разыскать его — номер нахулиганившей машины скрыт (что тоже, конечно, является нарушением правил дорожного движения).