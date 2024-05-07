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СК присоединился к установлению обстоятельств пожара в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет присоединился к установлению обстоятельств пожара в многоэтажном доме на улице Союзной в Екатеринбурге, где двое мужчин спасались от огня на окне и балконе.
Напомним, что мужчина, который повис на балконе, чтобы спастись, сорвался и погиб. По данным СУ СКР по Свердловской области, он был ещё жив, когда его доставили в больницу, но врачам спасти его не удалось. Точные данные о пострадавших ещё выясняются.
Полицией уже был опрошен спасшийся мужчина.
Напомним, что мужчина, который повис на балконе, чтобы спастись, сорвался и погиб. По данным СУ СКР по Свердловской области, он был ещё жив, когда его доставили в больницу, но врачам спасти его не удалось. Точные данные о пострадавших ещё выясняются.
«Сотрудники Следственного комитета выехали на место происшествия, где во взаимодействии с представителями МЧС и МВД будет проведён осмотр, а также опрошены непосредственные очевидцы случившегося»,
– сказали в СК.
Полицией уже был опрошен спасшийся мужчина.
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