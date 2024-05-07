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Екатеринбургская прокуратура организовала проверку из-за пожара на Союзной

14.21 Вторник, 7 мая 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После сегодняшнего пожара на улице Союзной в Екатеринбурге, где двое мужчин пытались спастись от огня на окне и балконе, прокуратура Чкаловского района организовала проверку.

«Прокуратура в ходе проверки даст правовую оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе норм противопожарной безопасности, а также принятию мер по беспрепятственному проезду к многоквартирному дому специализированной техники»,

– сообщили в прокуратуре.


Напомним, что один из мужчин, спасавшихся от огня, повис на балконе, но не удержался и сорвался вниз, вследствие чего погиб. Точное количество пострадавших пока не уточняют.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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