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Екатеринбургская прокуратура организовала проверку из-за пожара на Союзной
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После сегодняшнего пожара на улице Союзной в Екатеринбурге, где двое мужчин пытались спастись от огня на окне и балконе, прокуратура Чкаловского района организовала проверку.
Напомним, что один из мужчин, спасавшихся от огня, повис на балконе, но не удержался и сорвался вниз, вследствие чего погиб. Точное количество пострадавших пока не уточняют.
«Прокуратура в ходе проверки даст правовую оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе норм противопожарной безопасности, а также принятию мер по беспрепятственному проезду к многоквартирному дому специализированной техники»,
– сообщили в прокуратуре.
Напомним, что один из мужчин, спасавшихся от огня, повис на балконе, но не удержался и сорвался вниз, вследствие чего погиб. Точное количество пострадавших пока не уточняют.
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