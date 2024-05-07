Екатеринбургская прокуратура организовала проверку из-за пожара на Союзной

– сообщили в прокуратуре.

«Прокуратура в ходе проверки даст правовую оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе норм противопожарной безопасности, а также принятию мер по беспрепятственному проезду к многоквартирному дому специализированной техники»,