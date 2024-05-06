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В Екатеринбурге с 20 этажа сорвался спасавшийся от пожара мужчина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Союзной с 20 этажа сорвался мужчина, который вылез с балкона, чтобы спастись от пожара.
По словам очевидцев, мужчина перелез через балкон и повис на руках, но не удержался и упал вниз. Ещё один мужчина сейчас сидит на подоконнике. Спасатели не могут подобраться к многоэтажке из-за двора, заставленного машинами, пишет телеграм-канал Ural Mash.
В МЧС информацию о том, что проезду пожарно-спасательной техники к месту пожара мешают припаркованные автомобили, подтвердили.
По словам очевидцев, мужчина перелез через балкон и повис на руках, но не удержался и упал вниз. Ещё один мужчина сейчас сидит на подоконнике. Спасатели не могут подобраться к многоэтажке из-за двора, заставленного машинами, пишет телеграм-канал Ural Mash.
В МЧС информацию о том, что проезду пожарно-спасательной техники к месту пожара мешают припаркованные автомобили, подтвердили.
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