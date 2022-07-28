Суд оставил без движения иск свердловского ГУ МВД к Евгению Ройзману
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Суд оставил без движения иск свердловского ГУ МВД к Евгению Ройзману и ещё четырём организаторам шествия в поддержку Навального 31 января 2021 года.
Соответствующая информация появилась сегодня в карточке дела на сайте Октябрьского районного суда Екатеринбурга.
Это означает, что судья Дарья Киямова выявила недостатки в составлении искового заявления и дала срок истцу на их устранение.
Адвокат Роман Качанов в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» высказал предположение, что оставление иска без движения может быть связано, например, с ненадлежащим извещением сторон. Так, по словам Качанова, его доверитею, Кириллу Серебренникову, исковое заявление пришло без приложений, а ещё одному ответчику — Сергею Чеченеву — не пришло вовсе.
Напомним, ГУ МВД России по Свердловской области подало гражданский иск к экс-главе Екатеринбурга Евгению Ройзману и еще четырём жителям региона на взыскание денег за свою работу на уличной акции, прошедшей полтора года назад — 31 января 2021 года. Всего полицейские хотят взыскать за свою работу 565 тысяч рублей.
Соответствующая информация появилась сегодня в карточке дела на сайте Октябрьского районного суда Екатеринбурга.
Скрин: Октябрьский районный суд города Екатеринбурга
Это означает, что судья Дарья Киямова выявила недостатки в составлении искового заявления и дала срок истцу на их устранение.
Адвокат Роман Качанов в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» высказал предположение, что оставление иска без движения может быть связано, например, с ненадлежащим извещением сторон. Так, по словам Качанова, его доверитею, Кириллу Серебренникову, исковое заявление пришло без приложений, а ещё одному ответчику — Сергею Чеченеву — не пришло вовсе.
Напомним, ГУ МВД России по Свердловской области подало гражданский иск к экс-главе Екатеринбурга Евгению Ройзману и еще четырём жителям региона на взыскание денег за свою работу на уличной акции, прошедшей полтора года назад — 31 января 2021 года. Всего полицейские хотят взыскать за свою работу 565 тысяч рублей.
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