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Застрявшего в окне горящей квартиры мужчину в Екатеринбурге спасал таксист и дворник из Киргизии
Скрин из видео: «Е1»
Мужчину, который прятался от огня на окне горящей квартиры, спасал Бобур Каримов из Киргизии, работающий в Екатеринбурге таксистом и дворником. Он скинул пострадавшему с крыши пожарный шланг, который несли спасатели.
Благодаря этому мужчина смог взяться за шланг и спуститься на кондиционер, что был этажом ниже. Позже ему передали молоток, которым он разбил окно и забрался внутрь квартиры.
«Он кричит: „Помогите-помогите“. Я думаю, надо было лестницу поднимать, ещё что-нибудь взять. Я сбросил шланг с крыши, его привязал к тумбе»,
– рассказал Каримов «Е1».
Благодаря этому мужчина смог взяться за шланг и спуститься на кондиционер, что был этажом ниже. Позже ему передали молоток, которым он разбил окно и забрался внутрь квартиры.
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