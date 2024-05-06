Застрявшего в окне горящей квартиры мужчину в Екатеринбурге спасал таксист и дворник из Киргизии





рассказал Каримов «Е1». «Он кричит: „Помогите-помогите“. Я думаю, надо было лестницу поднимать, ещё что-нибудь взять. Я сбросил шланг с крыши, его привязал к тумбе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Мужчину, который прятался от огня на окне горящей квартиры, спасал Бобур Каримов из Киргизии, работающий в Екатеринбурге таксистом и дворником. Он скинул пострадавшему с крыши пожарный шланг, который несли спасатели.Благодаря этому мужчина смог взяться за шланг и спуститься на кондиционер, что был этажом ниже. Позже ему передали молоток, которым он разбил окно и забрался внутрь квартиры.