Трём свердловским городским округам пообещали 10,4 миллиона на восстановление воинских захоронений

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловские власти пообещали трём городским округам 10,4 миллиона на восстановление воинских захоронений. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.В этом году планируют обновить Мемориал Воинской славы на городском кладбище в Ревде, а также мемориалы на воинских захоронениях «Братская могила погибших в Гражданской войне» на Сухановском тракте и городском кладбище в Верхней Туре. В Краснотурьинске обещают восстановлены семь одиночных воинских захоронений.С 2019 по 2023 годы в Свердловской области восстановили 119 захоронений, установили 36 мемориальных знаков, нанесли 147 имён погибших при защите Отечества на мемориальных сооружениях. На это за пять лет выделялось 83,2 миллиона рублей как областного, так и федерального бюджетов.