Небольшой концерт отыграли уральские космонавты в Планетарии Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 7 мая, отмечается Международный день планетариев. По такому случаю российские космонавты родом с Урала не только посетили Планетарий Екатеринбурга, но и сыграли там мелодии, связанные с космосом.Концерт в Планетарии Екатеринбурга (расположенном, правда, в соседней Верхней Пышме) был посвящён Международному дню планетариев, который впервые отметили в Италии в 1990 году по инициативе Ассоциации итальянских планетариев. Основными выступающими на концерте были музыканты группы барабанщиков «Чувство ритма», но к ним присоединились уральские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. Вместе они сыграли известные мелодию композитора Ханса Циммера из американского блокбастера «Интерстеллар», одного из самых лучших фильмов о космических путешествиях за последние несколько десятилетий. Взяв в руки музыкальные инструменты, уральские «спэйсмэны» доказали, что с чувством ритма у них полный порядок.К слову, история планетариев отсчитывает уже сто лет. Первый из них был создан в 1925 году в Германии. В СССР первый планетарий открыли в Москве 5 ноября 1929 года.