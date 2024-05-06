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Батареи в домах Екатеринбурга останутся тёплыми ещё полторы недели
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Стала известна дата окончания отопительного сезона в Екатеринбурге. Горячую воду по трубам центрального отопления перестанут подавать в дома уральской столицы на следующей неделе.
До 13 мая продлится отопительный сезон в Екатеринбурге. Это чуть дольше, чем планировалась раньше — в апреле заявлялось, что отключать батареи будут уже в начале мая. Кое-кто из жителей города, успевший порадоваться установившейся тогда тёплой погоде, успел поворчать на жару в квартирах из-за двойного отопления — от солнышка за окном и от батарей под подоконником. Но, как оказалось, весна только подразнила теплом, чтобы снова подморозить уральцев и занести запоздалым снегом. Подразнит и ещё разок — завтра, 8 мая, температура на улице обещает подняться до летней жары, но уже на следующий, праздничный день снова покатиться вниз, и ночью, с 9 на 10 мая, может докатиться даже до минусовой.
Зато с понедельника — как раз с окончания отопительного сезона — синоптики прогнозируют более устойчивое тепло и солнечные дни.
Как напоминает официальный портал Екатеринбург.РФ, уже с 14 мая в городе начнутся опрессовки — проверка систем отопления на предмет прохудившихся труб и прочих поломок. О графике опрессовок сообщалось ранее.
До 13 мая продлится отопительный сезон в Екатеринбурге. Это чуть дольше, чем планировалась раньше — в апреле заявлялось, что отключать батареи будут уже в начале мая. Кое-кто из жителей города, успевший порадоваться установившейся тогда тёплой погоде, успел поворчать на жару в квартирах из-за двойного отопления — от солнышка за окном и от батарей под подоконником. Но, как оказалось, весна только подразнила теплом, чтобы снова подморозить уральцев и занести запоздалым снегом. Подразнит и ещё разок — завтра, 8 мая, температура на улице обещает подняться до летней жары, но уже на следующий, праздничный день снова покатиться вниз, и ночью, с 9 на 10 мая, может докатиться даже до минусовой.
Зато с понедельника — как раз с окончания отопительного сезона — синоптики прогнозируют более устойчивое тепло и солнечные дни.
Как напоминает официальный портал Екатеринбург.РФ, уже с 14 мая в городе начнутся опрессовки — проверка систем отопления на предмет прохудившихся труб и прочих поломок. О графике опрессовок сообщалось ранее.
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